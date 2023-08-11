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الأرصاد الجوية تحذر من ترك هذه المواد في المركبة

منذ 3 ثواني
الأرصاد الجوية تحذر من ترك هذه المواد في المركبة

وطنا اليوم: دعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى التأكد من خلو المركبة من جميع عبوات الغاز، والشاحن المتنقل وبطارية الهاتف، وذلك عند ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وأضافت “الأرصاد”في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه يتوجب على المواطنين عدم ترك ولاعات السجائر داخل المركبة، كذلك عبوات العطور المضغوطة.


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