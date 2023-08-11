مصادر تكشف وضع المعيقلي الصحي بعد وعكة الحرم

وطنا اليوم:كشفت مصادر أن الوضع الصحي لإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي على ما يرام، بعد تعرضه لوعكة صحية خفيفة أثناء صلاة الجمعة بالحرم المكي الشريف.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع تعرض الشيخ ماهر المعيقلي لوعكة صحية لم يستطع إثرها إكمال صلاة الجمعة، وقد حلّ مكانه الدكتور عبدالرحمن السديس.

وكشفت مصادر أن حالته الصحية جيدة وما تعرض له بحسب مقربين مجرد إرهاق فقط وهو بخير وصحة.

وأكدت المصادر المقربة من “المعيقلي” أن وضعه الصحي لم يستدعِ نقله إلى مستشفى؛ بل عاد إلى منزله عقب صلاة الجمعة.