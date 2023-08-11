المسجد الأقصى يحتضن 50 ألف مصل في صلاة الجمعة

وطنا اليوم:أدى آلاف المصلين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، بأن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية