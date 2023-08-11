الدفاع المدني ومركز الأزمات يحذران من الحالة الجوية

وطنا اليوم:يشهد الأردن مطلع الأسبوع المقبل كتلة هوائية شديدة الحرارة قد يؤدي إلى بلوغ درجات الحرارة قِيماً غير مسبوقة في بعض مناطق الأردن بما فيها العاصمة عمان، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ونشر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الجمعة، تحذيرات من الحالة الجوية حيث يتوقع أن يتأثر الأردن بكتلة هوائية حارة بدءا من السبت.

ودعا المركز عبر صفحته في منصة إكس (توتير سابقا) إلى عد التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة والإكثار من شرب السوائل، كما طالب بعدم إشعال النار في المناطق الحرجية أو التي تحتوي أعشاب جافة.

وكذلك، دعا إلى تنظيم استخدام أجهزة التكييف للتخفيف من مخاطر الأحمال الكهربائية الزائدة.

وطالب بعدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة المغلقة والمركونة تحت أشعة الشمس، وعدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة كونها تحتوي مواد قابلة للاشتعال.

المركز دعا إلى عدم السباحة إلا بالأماكن المخصصة وتجنب السباحة في البرك الزراعية

كما رفعت مديرية الدفاع المدني من جاهزيتها العملياتية والميدانية، للعامل مع الموجة الحارة التي تؤثر على الأردن.

وقال مدير عمليات الدفاع المدني العقيد فراس ابو السندس، إن ذلك يأتي حرصا على تقديم الخدمات الإنسانية وتوفير الحماية وفقا لأعلى معايير الجاهزية والاستجابة بفاعلية للبلاغات الواردة.

وأضاف، أن الدفاع المدني رفع جاهزيته من الآليات والمعدات والكوادر البشرية المدربة والمؤهله، ووضع كافة امكانياته على أهبة الاستعداد.

وعملت المديرية على توفير آليات إطفاء متخصصة في نقاط متقدمة بالقرب من المناطق الحرجية بالإضافة إلى فرق متخصصة لضمان سرعة الاستجابة في التعامل.

وأوضح أن مديرية الدفاع المدني قامت بتفعيل نقاط غوص بالقرب من المسطحات المائية مزودة بالغطاسين وبالمعدات المتخصصة.