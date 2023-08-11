مواطنون يتساءلون : هل ستعلن الحكومة عطلة حفاظا على صحتهم وسلامتهم؟

وطنا اليوم:يشهد الأردن مطلع الأسبوع المقبل كتلة هوائية شديدة الحرارة قد يؤدي إلى بلوغ درجات الحرارة قِيماً غير مسبوقة في بعض مناطق الأردن بما فيها العاصمة عمان، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وعلى ضوء ذلك ، تساءل مواطنون حول إجراءات الحكومة نتيجة للموجة الحارة المتوقعة، وهل ستعلن الحكومة عطلة حفاظا على صحتهم وسلامتهم؟.

بدوره، قال مصدر حكومي،إنه لا يوجد حتى اللحظة أي إجراءات حكومية حيال ذلك.

وحرصا على سلامة الطلبة وعامليها، قررت الجامعة الهاشمية ، الخميس التنسيق واتخاذ الاجراءات الادارية والفنية اللازمة للتعامل مع الموجة الحارة.

وسيتم نقل كافة الامتحانات الالكترونية من الأحد إلى الأربعاء وسيتم ترحيل الجلسات إلكترونيا وستعلن مواعيد الجلسات الجديدة على بوابة الطلبة الالكترونية.

وقررت كذلك، إعادة جدولة الامتحانات الورقية ليوم الأحد بالتنسيق داخل الكليات والأقسام، وتحويل كافة محاضرات الأحد إلى “أونلاين”، وتعويض المختبرات العملية من خلال الأقسام الأكاديمية

موجة حارة

وفي ذات السياق، رفعت مديرية الدفاع المدني جاهزيتها العملياتية والميدانية، للعامل مع الموجة الحارة التي تؤثر على الأردن.

وقال مدير عمليات الدفاع المدني العقيد فراس ابو السندس، إن ذلك يأتي حرصا على تقديم الخدمات الإنسانية وتوفير الحماية وفقا لأعلى معايير الجاهزية والاستجابة بفاعلية للبلاغات الواردة.

وعملت المديرية على توفير آليات إطفاء متخصصة في نقاط متقدمة بالقرب من المناطق الحرجية بالإضافة إلى فرق متخصصة لضمان سرعة الاستجابة في التعامل.

وأوضح أن مديرية الدفاع المدني قامت بتفعيل نقاط غوص بالقرب من المسطحات المائية مزودة بالغطاسين وبالمعدات المتخصصة.

القبة الحرارية

ومع سيطرة القبة الحرارة على الأردن و اندفاع الكتلة الهوائية شديدة الحرارة من صحراء شبه الجزيرة العربية، سيؤدي ذلك إلى بلوغ درجات الحرارة إلى قيم مرتفعة للغاية، حيث تؤدي القبة الحرارية إلى الدفع بالهواء الساخن ليكون قريباً من سطح الأرض فتتسبب بمنع ارتداد الحرارة في

الغلاف الجوي فتبقى حبيسة الطبقات السفلية ضمن إطار هذه القبة الحرارية، فتتزايد فترات سطوع أشعة الشمس و ترتفع الحرارة و الرطوبة بشكل مُتزايد، وفق طقس العرب.

وبحسب طقس العرب، فإن أعلى حرارة سُجلت سابقاً في العاصمة 43.5 درجة مئوية، كان ذلك في تموز 2000 و في آب 2010 هذه كانت أعلى حرارة سجلت في العاصمة عمان بحسب بيانات إدارة الأرصاد الجوية الأردن، مضيفة ” الأسبوع القادم سيكون على أعتاب هذا الرقم القياسي”.

وبحسب طقس العرب، فإن ذلك سيؤدي إلى تطرف درجات الحرارة عن مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 10 درجات مئوية، و يتحول الطقس ليُصبح شديد الحرارة في كافة مناطق المملكة، بل ولاهباً في بعض مناطق الأغوار والبحر الميت و العقبة