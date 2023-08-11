لجنة لمراقبة ومنع الاعتداءات على مجرى سيل الزرقاء

وطنا اليوم:شكل محافظ جرش فراس الفاعور، لجنة مكونة من لجنة السلامة العامة وأعضاء من مديرية الزراعة ومكتب البيئة وسلطة المياه والبلديات في المحافظة، لـ “منع الاعتداءات ومراقبة جوانب سيل الزرقاء” بحسب ما ذكر نائب المحافظ محمد العوامرة الجمعة.

وقال العوامرة، إن اللجنة “تهدف إلى منع الاعتداءات ومراقبة مجرى السيل وضبط عمليات اجترار (سحب) مياه السيل من بعض مضخات المياه ومراقبة خلط السماد الحيواني بالسماد العضوي بالقرب من مجرى السيل”.

وتهدف اللجنة، كذلك، إلى “مراقبة وضبط عدم رمي وتفريغ مخلفات الطرق بالقرب من مجرى السيل ومراقبة عدم تسريب مياه السيل إلى البرك الزراعية الموجودة بالقرب من السيل”، بحسب العوامرة.

وأضاف أن اللجنة “ستعمل على تكثيف الجولات الرقابية على مجرى السيل، ومراقبة أيضا المزروعات الحقلية والورقية على مجرى السيل”.

وتحدث عن “تحويل أي شخص مخالف إلى المحكمة وفق قانون الزراعة والبيئة للحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه