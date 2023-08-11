بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

لجنة لمراقبة ومنع الاعتداءات على مجرى سيل الزرقاء

منذ 3 ساعات
لجنة لمراقبة ومنع الاعتداءات على مجرى سيل الزرقاء

وطنا اليوم:شكل محافظ جرش فراس الفاعور، لجنة مكونة من لجنة السلامة العامة وأعضاء من مديرية الزراعة ومكتب البيئة وسلطة المياه والبلديات في المحافظة، لـ “منع الاعتداءات ومراقبة جوانب سيل الزرقاء” بحسب ما ذكر نائب المحافظ محمد العوامرة الجمعة.
وقال العوامرة، إن اللجنة “تهدف إلى منع الاعتداءات ومراقبة مجرى السيل وضبط عمليات اجترار (سحب) مياه السيل من بعض مضخات المياه ومراقبة خلط السماد الحيواني بالسماد العضوي بالقرب من مجرى السيل”.
وتهدف اللجنة، كذلك، إلى “مراقبة وضبط عدم رمي وتفريغ مخلفات الطرق بالقرب من مجرى السيل ومراقبة عدم تسريب مياه السيل إلى البرك الزراعية الموجودة بالقرب من السيل”، بحسب العوامرة.
وأضاف أن اللجنة “ستعمل على تكثيف الجولات الرقابية على مجرى السيل، ومراقبة أيضا المزروعات الحقلية والورقية على مجرى السيل”.
وتحدث عن “تحويل أي شخص مخالف إلى المحكمة وفق قانون الزراعة والبيئة للحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:03

الأردن : المزيد من التشريعات المتشددة ماليا في توقيت أزمة معيشية متفاعلة

15:49

مصادر تكشف وضع المعيقلي الصحي بعد وعكة الحرم

15:32

“كيفية التعامل مع الشخصيات الصعبة” ورشة عمل تنظمها جمعية لمة فن

15:27

مياه إضافية للمزارعين في مناطق الأغوار

15:21

الأمانة تقلص دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية خلال موجة الحر

15:16

المسجد الأقصى يحتضن 50 ألف مصل في صلاة الجمعة

14:55

الأشغال تتعامل مع ملاحظات وتستكمل عدة مشاريع

14:47

إيكواس تعطي الضوء الأخضر لبدء التدخل العسكري في النيجر

14:41

حكايات لأردنيين اشتروا الحلم التركي فعاشوه كابوساَ

14:33

تفاصيل إفطار الجمعة على مائدة السفير السعودي

14:29

الدفاع المدني ومركز الأزمات يحذران من الحالة الجوية

14:27

العجارمة يكتب ..صلاحية الملك بنقض القوانين: بين التصديق والاعتراض

وفيات
وفيات الجمعة 11-8-2023الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023وفاة عميد المخابرات المتقاعد دميثان أحمد الصرايرةوفيات الأربعاء 9-8-2023