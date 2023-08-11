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رمضان يكشف مصير قانون الجرائم الإلكترونية بعد رفعه للملك

منذ 5 ساعات
رمضان يكشف مصير قانون الجرائم الإلكترونية بعد رفعه للملك

وطنا اليوم:علق العين خالد رمضان، على إقرار مجلس الأمة لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وقال رمضان، إنه وفقاً للدستور الأردني، بعد رفع أي مشروعٍ قانونيٍ إلى جلالة الملك بعد إقراره من مجلس الأمة، إما يوشح بالإرادة الملكية ويُنشر في الجريدة الرسمية، أو يُعاد القانونُ إلى المجلس.
وأضاف، أنه في حالة إعادة القانون إلى مجلس الأمة، يكون ذلك برسالة واضحة من الملك، وبعد ذلك يجتمع مجلس الأمة بشقيه، وإذا أصر المجلس على رأيه بخصوص القانون يصبح نافذا.
وأشار إلى أنه في حال بقاء القانون لدى جلالة الملك بعد إقراره من مجلس الأمة لمدة 6 شهور ولم يتم توقيعه أو رده، يُعتبر القانون نافذا وفقاً للدستور


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