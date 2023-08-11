بعد عقود من البث.. وزير الإعلام يقرر إغلاق تلفزيون لبنان

وطنا اليوم:قرّر وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، إقفال “تلفزيون لبنان”، الجمعة، بسبب المشاكل التي يواجها التلفزيون، منذ أشهر، حسبما ذكرت وكالة “المركزية”.

ومن أبرز المشكلات التي تواجهها استمرارية التلفزيون “تأخر صرف مستحقات الموظفين الذين يخوضون إضرابا، ويرفضون الاستمرار بعملهم، رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول”، وفقا لمكاري.

وأفاد المصدر ذاته أن “اتصالات تجري من المعنيين في التلفزيون مع رئيس الحكومة ووزير العمل لتدارك هذه المسألة”.

ودخلت نقابة موظفي تلفزيون لبنان، في إضراب مفتوح عن العمل منذ الخميس الماضي، راهنة رفعه بنيلهم مستحقاتهم، التي تقول إنها لم تصرف منذ أشهر.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن النقابة، إشارتها في بيان إعلان الإضراب، بأنه كان قد تم تعليق قرار التوقف عن العمل بعد اجتماع عقد في وزارة الإعلام، بتاريخ 28 يوليو الماضي، بحضور المدير العام لوزارة الإعلام ورئيس الاتحاد العمالي العام، وذلك بعد وعود بنيل مستحقات الموظفين هذا الأسبوع”.

ودعت النقابة جميع زملائها في تلفزيون لبنان لـ”التواجد معا لإيصال صوتهم”، مشددة على أن الموظفين لم “يتقاضوا رواتبهم الشهرية حتى الآن، ما يؤكد عدم صدق الوعود التي تم إعطاؤها منذ أشهر”.

ويعود تأسيس تلفزيون لبنان إلى فترة نهاية الخمسينات، وكان في البداية مملوكا لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام 1978، دمجه كشركة مختلطة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن استحوذت الدولة على أسهم القطاع الخاص عام 1996، ويبقى منذ ذلك مملوكا للدولة بشكل كامل.