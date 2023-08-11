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طفلة بالعناية الحثيثة إثر تناولها أدوية ملقاة في الشارع

منذ ساعة واحدة
طفلة بالعناية الحثيثة إثر تناولها أدوية ملقاة في الشارع

وطنا اليوم:قال مصدر طبي في مستشفى الزرقاء الحكومي، اليوم الخميس، إن قسم الطوارئ استقبل طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام، تناولت أدوية كانت ملقاة على الأرض في شارع السعادة.
ووفق المصدر، يبدو أن الفتاة ظنت بأن الأدوية عبارة عن حلوى، مشيرا إلى أنه تم إدخالها إلى قسم العناية الحثيثة بحالة سيئة، وما تزال تتلقى العلاج اللازم


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