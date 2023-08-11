في أجواء الصيف الحارة .. احذروا من الأفاعي والعقارب

وطنا اليوم:كشف خبير الأفاعي الأردني أسد الجيزاوي فجر اليوم الجمعة أن ثعبان الخبيث الاسود لدغ شاباً في السلط وحالته الصحية حرجة جداً.

كما كشف الجيزاوي، والذي تنتشر فرق عمله في جميع محافظات المملكة، أن أفعى لدغت باكستانياً في المفرق، وأدخلته المستشفى، منوها بان الافعى مجهولة حتى اللحظة لحين صدور الفحوصات.

وحذر الجيزاوي المواطنين والمزارعين من تسلل الأفاعي والعقارب فرارا من سخونة التربة ولاسيما خلال ايام ارتفاع الحرارة

وتسود الجمعة أجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما تكون حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما تحذر الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الفجر فوق المرتفعات الشمالية العالية.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم، في شرق عمان مابين 35 – 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 – 21، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 19 وفي مرتفعات الشراة 31 – 20، وفي مناطق البادية 37 – 23، وفي مناطق السهول 35 – 23، وفي الأغوار الشمالية 40 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29، وفي البحر الميت 40 – 28، وفي خليج العقبة 41 – 28 درجة مئوية.

تعمق تأثير الكتلة الحارة

يتعمق تأثير الكتلة الحارة على الأردن السبت، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-9) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء حارة جدا في كافة مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى المملكة الأحد، تحت تأثير الموجة الحارة، وتستمر الأجواء حارة جدا في كافة المناطق، كما تكون مغبرة على فترات، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.