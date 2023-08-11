مصدر في حماس: حدود الأردن ليست ولا يُمكنها أن تكون يومًا وبقرار من كل مؤسسات حماس طرفًا في الحصول على أي أسلحة
منذ 5 ساعات
وطنا اليوم – تحرّش الإعلام الإسرائيلي بالاردن مؤخرا بعد تسريب نبأ يتعلق بإحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة عبر حدود منطقة الأغوار إلى فلسطين المحتلة.
وزعمت صحيفة “معاريف” وقناة “كان” الإسرائيليّتين أن أردنيّاً طعن أحد المستوطنين قرب تل أبيب في صدره وأصابه بجروح خطيرة والحادث يُحتمل أن خلفيّته قومية.
يُعيد مصدر قيادي في حركة “حماس” التأكيد بأن الحركة لم ولن تُحاول أو تسمح في يوم مُحاولة تهريب أي قطعة سلاح عبر السّاحة الأردنية.
ورفض المصدر الحمساوي النظر إلى أن السلطات الأمنية الاردنية تعرف الحقيقة وأن حركة حماس لديها قوانين وقواعد تلتزم بها بحرفيّة مُطلقة بخُصوص الأردن الشقيق مُصِرًّا على أن حركة حماس ليست بصدد التعامل أصلا لا سياسيا ولا عسكريا مع الساحة الأردنية لا بل لا تحتاج لذلك عملياتيا.
وبرأي المصدر ذاته والذي يُفضّل عدم ذكر اسمه تفهّم حركة حماس الشغب الإسرائيلي والمزاعم الضالّة هُنا ولن تقبل بحالة يتم فيها التغطية على مُتاجرة عصابات إسرائيلية بالسلاح وفي عمق الكيان وبرعاية بعض ضبّاطه ومن أي جهة في حدود فلسطين المحتلة مع التأكيد على أن حركة حماس في أذرعها العسكرية لديها فائض من الأسلحة والذخيرة.
ولا تحتاج بصراحة لأي أسلحة فردية أو صغيرة من الأردن لأنها موجودة وبكثافة في عمق الكيان نفسه وعند سماسرته وعصاباته خلافا لأن حدود الأردن ليست ولا يُمكنها أن تكون يومًا وبقرار من كل مؤسسات حماس طرفًا في الحصول على أي أسلحة.