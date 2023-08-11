الى طلاب المدارس والجامعات… “الدراسة اقتربت .. اضبطوا ساعاتكم”

وطنا اليوم – دعا متخصصون واستشاريون طبيون، طلاب وطالبات المدارس باستغلال الأيام المتبقية من الإجازة الصيفية في ضبط مواعيد النوم، والاستيقاظ.

حتى تتأقلم الساعة البيولوجية لديهم مع مرحلة بدء العام الدراسي، والتوقف عن مشاهدة الأجهزة الإلكترونية؛ كالتلفاز والهاتف أو الحاسوب لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل النوم.

ونصحوا كثيراً من الأسر بتهيئة أطفالهم قبل بدء السنة الدراسية، مع ضرورة اتباع ‏النظام الغذائي المتوازن لصحة الطلاب الجسدية والعقلية.

ونصح استشاريون طب الأطفال العام والصدرية وأمراض النوم، الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية، بضبط الساعة البيولوجية للنوم من الآن، قبل بدء العام الدراسي وانتهاء الإجازة الصيفية، وذلك من خلال تقديم ساعات النوم والاستيقاظ مبكراً، لافتة إلى أن هذا الأمر سيساعد كثيراً في تفادي العديد من الإشكاليات التي قد يتعرض لها الطلاب والطالبات في الأيام الأولى مع بداية العام الدراسي ومن ذلك الصداع، والنعاس المتكرر والشعور بالكسل والتعب وتقلب المزاج.

و من الخطأ أن يستمر بعض الطلاب والطالبات خلال فترة الدراسة على نمط الإجازة، مما يؤثر على التحصيل العلمي وإنتاجيتهم، إضافة إلى تعرض أجسادهم للحرمان من النوم، وعدم حصول الجسم على كفايته من الراحة وساعات النوم، وهذا ما يجعلهم عرضة لكثير من المشكلات الصحية.

ويؤكد باحثون ان النوم الصحي هو الذي يضمن إفراز هرمون الميلاتونين بشكل صحيح ليلاً؛ فالهرمون موجود بشكل طبيعي في الجسم، وينتج من الغدة الصنوبرية في الدماغ، ويلعب دوراً مهمّاً في تنظيم دورة النوم لدى الإنسان، ويكون أعلى مستويات إفرازه في ساعات الليل المتأخرة «3 إلى 4 صباحاً»؛ أي نحو ثلاث ساعات بعد الدخول في النوم، ثم يبدأ في الانخفاض تدريجياً استعداداً للاستيقاظ.

وهناك بعض الوصايا الصحية لتحسين النوم عند الصغار والكبار، وهي: التوقف عن مشاهدة التلفاز واستخدام الهاتف أو الحاسوب لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل النوم.