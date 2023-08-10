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زلزال بقوة 5.3 يضرب جنوب تركيا

منذ 3 ثواني
زلزال بقوة 5.3 يضرب جنوب تركيا

وطنا اليوم: ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الخميس، منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية جنوب تركيا.

وأوضحت هيئة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) في بيان نقلته وكالة الأناضول، أن عمق الزلزال بلغ 7 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

وأفاد والي ملاطية أرسين يازجي في تصريح للأناضول، بأن الفرق المعنية تواصل إجراء عمليات المسح الميداني في الولاية.
وأضاف، أن المعلومات الأولية تفيد بانهيار بناء مهجور بمنطقة بطال غازي، وإصابة طفل بكسور ، بالإضافة إلى تسجيل حالات قفز من الشرفات.

ووقع زلزال بقوة 4.5 درجات في وقت سابق اليوم الخميس، قبالة سواحل قضاء غازي باشا بولاية أنطاليا جنوب غرب تركيا.


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