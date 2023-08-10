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الخارجية ترحب بإعلان أستراليا عودتها لاستخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة”

منذ 3 ثواني
الخارجية ترحب بإعلان أستراليا عودتها لاستخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة”

وطنا اليوم: رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان وزيرة الخارجية الأسترالية عزم حكومة بلادها العودة لاستخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وتأكيدها على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وثمّن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي موقف الحكومة الأسترالية واعتبره موقفاً إيجابياً ينسجم مع القانون الدولي، والجهود المستهدفة التوصل لحل الدولتين، السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


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