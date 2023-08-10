الزرقاء تزيل الخيم العشوائية وتأمين بديل خارج الأحياء السكنية

وطنا اليوم: قامت لجنة السلامة العامة في محافظة الزرقاء وبالتنسيق مع كوادر بلدية الزرقاء ومديرية التنمية ومديرية شرطة الزرقاء بإزالة الخيم العشوائية في عدة مناطق (منطقة البتراوي وشارع المصفاة) والتي بلغ عددها 37 خيمة، حيث تم تأمين قاطني الخيم بموقع بديل خارج الأحياء السكنية.

وأكد محافظ الزرقاء حسن الجبور ، في تصريح صحفي اليوم أن المحافظة قامت بإزالة الخيم العشوائية نظراً لورود شكاوي من ممارسات تؤثر على حركة السير والتجار والمتسوقين من قبل قاطني هذه الخيم وحرصاً على سلامتهم بسبب وجودهم بالقرب من الشوارع الحيوية والرئيسية .