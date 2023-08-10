مجموعة بسطامي وصاحب ترعى مهرجان جرش للثقافة والفنون وتوفر وسائل نقل فاخرة للضيوف المشاركين‎

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي و BYD في الأردن، رعايتها لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين، والتي يشارك فيها العديد من الفنانين وشعراء وفرق موسيقية. إذ انطلقت فعاليات المهرجان بتاريخ 26 تموز 2023، واستمرت حتى 5 آب 2023.

حيث قدّمت المجموعة عددًا من السيارات الحديثة التي تتمتع بأقصى درجات الراحة والرفاهية والأمان، من نوع نيسان وإنفينيتي وBYD، وذلك بهدف نقل الفنانين والشعراء والفرق الموسيقية والإعلاميين والصحفيين المشاركين في الحفل من مكان إقامتها إلى محافظة جرش حيث يقام المهرجان. إذ لمجموعة بسطامي وصاحب دور كبير في توفير تجربة راقية لا تُنسى لجميع الضيوف.

وفي سياق متصل، قال المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب: ” يسعدنا أن تكون مجموعة بسطامي وصاحب هي الناقل الرسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، حيث شاركت علاماتها التجارية الثلاثة في هذا الحدث البارز على مستوى الأردن والشرق الأوسط، وذلك بتسهيل عملية تنقل الضيوف الكرام والفنانين الكبار والمشاهير الذين شاركوا في المهرجان.”

من جانبه، قال مدير مهرجان جرش، عطوفة السيد أيمن سماوي: “إن مجموعة بسطامي وصاحب كانت شريكًا قيمًا لنا في هذا المهرجان الكبير، إذ ساهمت بجعل تجربة المهرجان أكثر روعة وسلاسة. نحن ممتنون لهم على دعمهم المستمر ومساهمتهم في إحداث فرق حقيقي في تجربة الحضور والفنانين، نتطلع إلى تكرار هذه التجربة المذهلة في المهرجانات المستقبلية، ونشكر مجموعة بسطامي وكافة الشركاء على دعمهم الكبير ودورهم الحيوي في نجاح هذا المهرجان الاستثنائي.”

ومن بين الفنانين المشهورين وشخصيات وسائل الإعلام الذين تم نقلهم بسيارات نيسان: نجوى كرم، وراغب علامة، والإعلامي اللبناني المرموق جورج قرداحي، ومقدمة البرامج منى الشاذلي، والمغنية مروى ناجي، وأحمد شيبة.

أما سيارات إنفينيتي فنقلت الفنانين: وائل كفوري، صابر الرباعي، هاني شاكر، ديانا كرزون، أمل عرفة، عبير نعمة، محمد خير جراح، والإخوان شحادة. وتم تخصيص سيارات BYD لنقل الفنان جورج وسوف.