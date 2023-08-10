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وزارة الطاقة تنجح في توسيع شبكة الكهرباء في المملكة

منذ 4 ساعات
وزارة الطاقة تنجح في توسيع شبكة الكهرباء في المملكة

وطنا اليوم: نجحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في توسيع شبكة الكهرباء وتحقيق نسبة وصول عالية للكهرباء في جميع مناطق المملكة بحسب وزيرة الطاقة السابقة المهندسة هالة زواتي.

جاء ذلك جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني لمناقشة تحديات ومستقبل قطاع الطاقة في الأردن، بحضور شخصيات اقتصادية وسياسية، منهم رئيس المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك، ونائبه مازن الحمود، والعين عيسى مراد وعدد من الخبراء.

وبحسب بيان للمنتدى اليوم الخميس، تطرقت زواتي إلى تحديات شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) خلال أحداث الربيع العربي، وكيفية مواجهتها لهذه التحديات.

وأكدت أهمية التعاون العربي والدولي في هذا القطاع، مشيرة إلى فوائد الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وخصوصًا مع مصر وفلسطين.

ولفتت إلى أن الأردن يغذي حالياً الجانب الفلسطيني بالطاقة، ويتوقع تصدير الطاقة إلى العراق في المستقبل القريب.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة، أوضحت المهندسة زواتي، أن المملكة تولّد حالياً 27% من حاجتها من هذه المصادر، داعية على استغلال البنية التحتية المتوفرة، وتنويع مصادر الطاقة لضمان استقرار النظام الكهربائي.

وفي نهاية الجلسة، أثنت الزواتي على الدور البارز للمنتدى الاقتصادي الأردني في دعم وتطوير السياسات الاقتصادية بالمملكة.


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