هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض الحج والعمرة السياحي الدولي المقام في اندونيسيا وماليزيا

وطنا اليوم:اختتمت هيئة تنشيط السياحة مشاركتها في معرض الحج والعمرة السياحي الدولي السنوي للعام 2023 المقام في اندونيسيا وماليزيا بمشاركة ممثلي من السفارة الأردنية في اندونيسيا وماليزيا و وبمشاركة عدد من مكاتب السياحة والسفر الأردنيين وذلك خلال الفترة 7-9 اغسطس الحالي .

مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات قال تأتي مشاركة الهيئة في المعرض من خلال اقامت الجناح الأردني في المعرض تأكيدا على أهمية المعرض وبحث آليات التعاون المشترك بين مكاتب السياحة والسفر والفنادق المهتمة بالسياحة الدينية بشكل خاص، مما يساهم في زيادة اْعداد السواح القادمين الى وجهات السياحة الدينية المختلفة.

وأكد عربيات على أهمية تضمين الأماكن الدينية في الأردن في البرامج المعدة للسياح الاندونيسيين بعد زيارتهم للأراضي المقدسة لأداء شعائر الحج والعمرة .

وعلى هامش مشاركتها في المعرض، افتتح سعادة السيد آندي رحميانتو سفير إندونيسيا السابق لدى الأردن الذي يشغل حالياً إدارة مراسم رئيس الجمهورية الإندونيسية حفل العشاءالذي أقامته هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع السفارة الأردنية في اندونيسيا والجانب الاندونيسي تضمن لقاء عمل لممثلي القطاعين السياحيين الأردني والاندونيسي لبحث سبل التعاون المشترك بين مكاتب السياحة في البلدين وذلك بحضور ممثلي أكثر من مكاتب السياحة من اندونيسيا ومكاتب سياحة وسفر من الأردن وعدد من الاعلاميين.

وأشاد رحميانتو بالعلاقات الثنائية المشتركة التي تتمتع بها كلا البلدين سياحياً وتجارياً ودبلوماسياً.

من جانبه أعرب سعادة المستشار سيف العضايلة من سفارتنا في إندونيسيا عن سعادته لدعم نجاح هذا الحفل الذي ضم أكثر من 100 ضيفاً يمثلون إدارات جمعيات السياحة في إندونيسيا مثل جمعية AMPHURI وجمعية التبادل التجاري الأردني الإندونيسي وعدد كبير من مكاتب السياحة والسفر من إندونيسيا والإعلاميين المرافقين، حيث تم تقديم عرض تقديمي مفصل عن السياحة في الأردن وأنماطها وتجاربها المتنوعة والتعريف خلال النقاشات المتنوعة ببرامج عمرة وحج بلس وغيرها من أنماط السياحة التي تزخر بها المملكة.

كما استضاف الحفل عدداً من الممثلين الرسميين عن إقليم جاوا وسومطرة وبالي وغيرها من المدن والأقاليم الإندونيسية.

كما تم خلال الحفل التعريف بأبرز الأماكن السياحية الأردنية من خلال عرض تقديمي (Power Point) مفصل قدم للحضور باللغة الاندونيسية .

كما استضافت الهيئة أيضا خلال تواجدها في المعرض عدداً من ورش واجتماعات عشاء العمل التي ضمّت القطاعات السياحية الأردنية والماليزية بحضور كبير من مكاتب السياحة والسفر والإعلاميين وقادة الرأي والمؤثرين وشركات الطيران وممثلي القطاعات التجارية ذات العلاقة.

و التقى ممثلي مكاتب السياحة والسفر الأردنيين ووفد الهيئة المشارك العديد من نظرائهم الماليزيين ضمن هذه الورشة التي عقدت في كوالالمبور ضمن افتتاح رسمي من وزير الشؤون الدينية الماليزي الذي أشاد بمشاركة الأردن في هذه الفعالية والعلاقات الثنائية المشتركة.

كما نظمت الهيئة لقاء رسمي بحضور السيد عمار عبد الغفار مدير عام السياحة في ماليزيا بحضور الجانب الماليزي والتعاون مع سفارتنا الأردنية في كوالالمبور الذي اشادً بالعلاقات الثنائية المشتركة التي تتمتع بها الدولتين سياحياً وتجارياً ودبلوماسياً.

من جانبه أعرب سعادة القنصل بلال النسور من سفارتنا في ماليزيا عن سعادته لدعم نجاح هذا الحفل الذي ضم أكثر من 150 ضيفاً يمثلون إدارات جمعيات السياحة في ماليزيا مثل جمعية MATTA وجمعية BUMITRA وعدد كبير من مكاتب السياحة والسفر من ماليزيا والإعلاميين المرافقين، حيث تم تقديم عرض تقديمي مفصل عن السياحة في الأردن وأنماطها وتجاربها المتنوعة والتعريف خلال النقاشات المتنوعة ببرامج عمرة وحج بلس وغيرها من أنماط السياحة التي تزخر بها المملكة.

ويعد السوق الاندونيسي والماليزي من أهم أسواق السياحة نظرا لأنه قليل التأثر بالأوضاع السياسية المحيطة بالمنطقة وكونه سوق كبير وواعد ومصدر للسياحة الدينية الاسلامية بشكل كبير.

ويعد الأردن من أهم وجهات السياحة التي تمتلك المقومات السياحية المؤهلة لاستقبال السواح من اندونيسيا وماليزيا .