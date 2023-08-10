مديرية أمن المطارات تختتم دورة الحماية الخاصة

وطنا اليوم: اختتمت في مديرية أمن وحماية المطارات، اليوم الخميس، دورة الأمن والحماية الخاصة رقم 252، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن محمود السواعير، ومدير أمن وحماية المطارات العميد الركن زياد النقرش.

وقدم آمر مركز التدريب المقدم الركن ضياء النعيمات إيجازاً عن الدورة التي شارك فيها عدد من مرتبات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إضافةً إلى مشاركين من دولة البحرين الشقيقة

واشتملت الدورة التي استمرت 12 أسبوعاً على مواضيع اللياقة البدنية، أمن الطائرات والمطارات، حركات الدفاع عن النفس، أفعال التدخل غير المشروع داخل الطائرات، الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة، التدريب على أجهزة تفتيش المسافرين، إضافةً إلى محاضرات مختلفة في التعامل مع المتفجرات، وآلية مكافحة تهريب المخدرات.