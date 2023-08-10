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#عاجل الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين من الجنسية التركية

منذ 4 ساعات
A picture taken during a tour origanized by the Jordanian Army shows soldiers patrolling along the border with Syria to prevent trafficking, on February 17, 2022. - Drug trafficking from Syria into Jordan is becoming "organised" with smugglers stepping up operations and using sophisticated equipment including drones, Jordan's army said, warning of a shoot-to-kill policy. Since the beginning of this year, Jordan's army has killed 30 smugglers and foiled attempts to smuggle into the kingdom from Syria 16 million Captagon pills -- more than they seized in the whole of 2021 -- the military said. (Photo by Khalil MAZRAAWI / AFP) (Photo by KHALIL MAZRAAWI/afp/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت اليوم الخميس، على إحدى واجهاتها الحدودية محاولة تسلل شخصين من الجنسية التركية.
وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود طبّقت قواعد الاشتباك مع المتسللين، وألقت القبض عليهما، وجرى تحويلهما إلى الجهات المختصة، مشدداً على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لن تتهاون في حماية حدود الوطن، والتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني


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