أبو عاقولة: قرار السعودية تسبب في تكدس الشاحنات على المعابر

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، إن قرار السلطات السعودية عمل على شح الشاحنات والبرادات الأردنية وتكدسها على المعابر.

وأضاف اليوم الخميس، أن مبدأ العمل في مركز جمرك جابر يتم بتبادل كامل البضائع التي تأتي من سوريا في الأراضي الأردنية كون الشاحنات السورية لا تصل السعودية.

وأكد أبو عاقولة أن هذا النقص سيستمر لفترة طويلة لحين تصويب أوضاع الشاحنات واستبدالها برؤوس قاطرة تتمكن من دخول ومرور الشاحنات.

وأفاد بأن هناك تسهيلات كبيرة تقوم بها الأجهزة الأمنية في مركز جمرك جابر ودائرة الجمارك وهيئة تنظيم قطاع النقل البري للتسهيل والاسراع في انجاز البيانات، وشحن الشاحنات وعدم وقوفها لأكثر من 24 ساعة داخل الساحة الجمركية.

وتكدست مئات الشاحنات الأردنية على الحدود الأردنية السورية منذ ما يقارب 8 أيام.

وأكد عدد من السائقين العالقين منذ أسبوع، أن لا علم لديهم عن الأسباب وراء تأخيرهم لدخول الأراضي السورية، وانهم يعانون من أوضاع صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد مصدر في الجمارك أن لامشكلة في مركز حدود جابر،والعمل جار لحل الإشكالية مع الجانب السوري.

وبين المصدر أن مركز جابر يضم عدة مسارب مخصصة للشاحنات الأردنية وأخرى للشاحنات الأجنبية، وأن الأمور تسير بشكل اعتيادي في حدود جابر

وأشار إلى أن الشاحنات تخضع للتفتيش الدقيق من كلا الطرفين تحسبا لإدخال الممنوعات، مما تسبب ببطء في الحركة