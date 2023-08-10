اتفاقيات مرتقبة بين العقبة وجنوب سيناء للارتقاء بالمنتج السياحي

وطنا اليوم:استقبل رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة والوفد المرافق.

وبحث الفايز مع الوزيرة فؤاد خلال اللقاء الذي حضره محافظ العقبة خالد الحجاج وأعضاء مجلس المفوضين في سلطة العقبة الخاصة الأربعاء، التعاون والتنسيق بين البلدين والاهتمام المشترك بقطاع السياحة والبيئة والسعي لمزيد من الشراكات في القطاع السياحي عموماً والسياحة البيئية في المنطقة خصوصا.

وأكد الجانبان، أهمية تبادل المعرفة والخبرات المستقبلية والعمل على دعم إنشاء قطاع سياحي بيئي قوي يرتكز على التعاون متعدد الأطراف للمساعدة على رفع شأن البرامج السياحية والدخول المنفتح إلى تعزيز السياحة البيئية على المستوى العالمي وتضافر الجهود لتلبية الطلب المتزايد وتمهيد الطريق للتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال جسر موحد يربط البلدين وحوض البحر الأحمر.

وأشار الفايز إلى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على رفع شأن العلاقات بين مصر والأردن، و”هذا ما شهدناه خلال زيارة الوفد المصري إلى عمان واجتماع جلالة الملك وسمو ولي العهد برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي يترأس وفد بلاده للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، ومع رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء مجلس الوزراء، وما انبثق عنه من توصيات رفيعة المستوى للتعاون بين البلدين”.

من جانبها، أعربت فؤاد والوفد المرافق عن سعادتها بزيارة العقبة بما رأته من تنظيم خصوصا بما يتعلق بالمحميات البحرية التي سجلت أفضل المعايير في الحفاظ على البيئة البحرية، مبدية إعجابها بمنطقة وادي رم ذات الطبيعة الخلابة الآسرة.

وقالت إن العقبة ظهرت بجمالها هذا من خلال الكم الهائل من العمل على تنويع المنتج السياحي وانتشار المخيمات السياحية التي تستقطب آلاف السائحين، وهذا ما تم عمله أيضاً على الجانب المصري في مناطق عديدة ابتداء من منطقة ذهب حتى شرم الشيخ.

بدوره، أشار اللواء فودة، إلى أن محافظة جنوب سيناء قد أبرمت منذ سنوات توأمة بين محافظة العقبة ومحافظة جنوب سيناء، وتوقيع اتفاقيات للتبادل المشترك، ما أسهم بتعزيز التعاون بين المحافظتين، مؤكدا أن العمل جارٍ على عقد اتفاقيات جديدة للارتقاء بالمنتج السياحي والبيئي وتبادل الخبرات العملية.