الخرابشة: مؤشرات على وجود كميات كبيرة من الفوسفات في الريشة

وطنا اليوم:قال وزير الطاقة صالح الخرابشة، إن هنالك مؤشرات على وجود كميات كبيرة من الفوسفات بمنطقة الريشة، وكميات كبيرة أيضا من البوتاس في منطقة البحر الميت.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة التسنيم لاستكشاف خام الفوسفات في منطقة الريشة، وعن البوتاس الصخري في منطقة اللسان المحاذية للبحر الميت، اليوم الخميس.

الخرابشة أوضح أن استخراج الفوسفات والبوتاس، بكميات أكبر سيرفر من حجم الصادرات الأردنية للخارج.

وبين أن ذلك سيكون له أثر واضح على النمو الاقتصادي في الأردن، خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخرابشة إلى أن الوزارة تسعى لمرحلة الاستثمار النهائي بتوقيع اتفاقيتي استكشاف خام الفوسفات في منطقة الريشة وعن البوتاس الصخري في منطقة اللسان المحاذية للبحر الميت.

وقال وزير الطاقة صالح الخرابشة عقب توقيع الاتفاقية، إن 13 مذكرة تفاهم للتنقيب عن الفوسفات والبوتاس والمعادن وقعت منذ عام 2022.

وأضاف: “تفاهمنا مع شركائنا للاستفادة من الصناعات التحويلية والاستثمار في هذا المجال لرفع القيمة الاقتصادية بدلا من تصدير المواد الخام”، مشيرا إلى أن قطاع التعدين “يمثل محركا أساسيا” في خطة رؤية التحديث الاقتصادي