بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاتان بحادثي سير ودهس في ماحص والشونة الجنوبية

منذ ساعتين
وفاتان بحادثي سير ودهس في ماحص والشونة الجنوبية

وطنا اليوم:استعرض ضباط غرفة عمليات إدارة السير المركزية، الخميس، أبرز الحوادث والمخالفات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية.
وقال في تصريح نقلته إذاعة الأمن العام، إن أبرز الحوادث كان اصطدام مركبة بجسم ثابت “جدار جسر أم النعاج” في منطقة ماحص، نتج عنه وفاة شخص يبلغ 51 عاما، حيث جرى إخلاء الوفاة وإزالة الأثر المروري.
وأضاف ان شابا توفي بعد تعرضه لحادث دهس قرب مثلث الشونة الجنوبية.
وعلل سبب الحادث، إلى عدم أخذ احتياطات السلامة العامة.
وأوضح أنه أصيب شخصان بعد تعرضهما لحادث سير بين 3 مركبات صباح الخميس في منطقة شارع الجامعة الأردن.
وأشار إلى أن الفرق الميدانية موجودة في الموقع، حيث جرى إسعاف المصابين ويجري العمل على رفع الأثر المروري وفتح الطريق أمام حركة المركبات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:40

مستشفيات البشير : فقدان طفل أردني لكليته غير صحيح

11:34

صمت الأنين

11:03

أحداث وأحداث! تربويات متفرقة

11:01

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.68% خلال 7 أشهر

10:57

لغز شاحنة حزب الله المقلوبة يشعل اشتباكات وجدلا في لبنان

10:50

البرلمان الكويتي يكلف لجنة التعليم بدراسة قرار وقف بعثات التخصصات الطبية إلى الأردن

10:42

وظائف شاغرة في جامعة فيلادلفيا

10:39

هاكاثون الشباب العربي يدعو المبدعين والمبتكرين الشباب في الأردن للمساهمة في إيجاد حلول لأزمة المناخ

10:34

الرقيب علاء الرحامنة في ذمة الله

10:09

الساكت: تحسن جيد في حجم الصادرات إلا أنه ما يزال لم يرتق إلى المأمول

10:05

العثور على جثة شخص مطعون في منطقة النصر

09:56

اصطياد وحش الأعماق في خليج العقبة

وفيات
الرقيب علاء الرحامنة في ذمة اللهوفيات الخميس 10-8-2023وفاة عميد المخابرات المتقاعد دميثان أحمد الصرايرةوفيات الأربعاء 9-8-2023وفيات الثلاثاء 8-8-2023