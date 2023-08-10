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الحكم على الصحفي أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة عام

منذ 3 ساعات
الحكم على الصحفي أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة عام

وطنا اليوم:قررت محكمة صلح جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، الحكم بحبس الكاتب الصحفي الزميل أحمد حسن الزعبي سنة مع الغرامة، وفق ما ذكر الزعبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وبحسب الزعبي، جاء قرار المحكمة بعدما كانت محكمة الصلح قررت حبس الزميل الزعبي شهرين، لتقوم النيابة العامة بالطعن في الحكم، حيث جرى قبول الطعن وتغليظ العقوبة على الزميل الزعبي ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.
وتعود القضية إلى منشور بثّه الزميل الزعبي عبر صفحته إبان إضراب الشاحنات الذي بدأ في محافظة معان نهاية العام الماضي.


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