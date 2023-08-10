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توقيف شخص يقود مركبته عن بعد على شارع الستين

منذ 3 ساعات
توقيف شخص يقود مركبته عن بعد على شارع الستين

وطنا اليوم:أوقفت الأجهزة شخصا لمدة 14 يومًا، بعدما ضبطه يقود مركبته بدون الجلوس على مقعد السائق، وذلك باستخدام تقنية القيادة الذاتية (التحكم عن بعد)، على شارع الستين.
وذكرت إذاعة الأمن العام، الخميس، أن الشخص تم توقيفه بسبب تعريض حياته وحياة الآخرين لخطر محقق، وذلك في ظل عدم جاهزية الطرق في الأردن لاستخدام تقنية القيادة الذاتية، حيث قد تكون هذه التقنية تحمل مخاطر إضافية على الطرق غير المجهزة لها.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة المواطنين وسائقي السيارات على الطرق، وتجنب أي حوادث محتملة ناتجة عن استخدام التقنيات الحديثة في ظروف غير مناسبة


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