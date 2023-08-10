السبت درجة الحرارة قد تلامس الـ 50 درجة مئوية في هذه المناطق من المملكة

وطنا اليوم – قال مدير العمليات في موقع طقس العرب، أسامة الطريفي، إن درجات الحرارة يوم الخميس في الأردن حول معدلاتها، حيث تكون درجات الحرارة في بداية الثلاثينيات المئوية.

تغييرات جوهرية على حالة الطقس

وأضاف الطريفي في تصريحات متلفزة لفضائية “رؤيا”، أن الأردن على موعد مع كتلة هوائية شديدة الحرارة مندفعة من صحراء شبه الجزيرة العربية، حيث تبدأ بالتأثير على المملكة صباح يوم السبت.

وأشار إلى أنه في يوم الجمعة، يكون الأردن في مقدمة تأثير هذه الموجة الحارة، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبيا.

ويبدأ التأثير الحقيقي للموجة الحارة على الأردن، بحسب الطريفي، صباح السبت، ومن المتوقع أن تبقى الأجواء شديدة الحرارة معظم أيام الأسبوع المقبل.

وأوضح أن معدل درجة الحرارة في العاصمة عمان المعتادة لهذا الوقت من العام هو 33 درجة مئوية، وذلك وفقاً للسجل المناخي خلال شهر آب/أغسطس.

التأثير الحقيقي وأكد الطريفي أن التأثير الحقيقي للموجة الحارة يبدأ صباح السبت، حيث يطرأ ارتفاع كبير على درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في العاصمة عمان إلى ما بين 42 و 43 درجة مئوية، لتكسر حاجز الـ40 درجة خلال فصل الصيف الحالي.

وتستمر درجات الحرارة مرتفعة يومي الأحد والاثنين، حيث من المتوقع أن تصل إلى ما بين 42 و43 درجة مئوية في العاصمة عمان.

ويتوقع أن تصل درجات الحرارة في المنطقة الوسطى من الأردن خلال فترة تأثير الموجة الحارة إلى ما بين 42 و 43 درجة مئوية، فيما من المتوقع أن تلامس درجات الحرارة الـ50 درجة مئوية يومي السبت والأحد في مناطق الأغوار الوسطى والأغوار الجنوبية.

الإجهاد الحراري وأوضح الطريفي أن الإجهاد الحراري يكون متوسطاً يوم الجمعة نظراً لارتفاع درجات الحرارة، لكنه يتحول ليصبح شديدًا أيام السبت والأحد والاثنين، ثم يُعاود أن يصبح عاليًا يوم الثلاثاء.

أرقام قياسية وأشار إلى أن أعلى حرارة سُجلت في العاصمة عمان طوال السجلات المناخية في الأردن وصلت إلى 43.5 درجة مئوية، حيث تم تسجيلها في شهر تموز/ يوليو عام 2000 وشهر آب/ أغسطس عام 2010.