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الرواشدة : لا يوجد نخب سياسية أو إنجازات سياسية نصفق لها

منذ 5 ساعات
الرواشدة : لا يوجد نخب سياسية أو إنجازات سياسية نصفق لها

وطنا اليوم – قال الكاتب الصحفي حسين الرواشدة ان بعض النخب هبطت بالمظلات و، إنّه لا يوجد نخب سياسية أو إنجازات سياسية “نصفق لها”، وإنّ الشخصيات التي تعتبر “نخباً” قليلة جداً.

وبين الرواشدة خلال حديثه لبرنامج صوت “المملكة” الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب أنّ 70% من الأردنيين لا يمكلون رغبة في التصفيق لأي جهات سياسية .

وأضاف أنّ التصفيق يدل على الإعجاب سواء في العالم الواقعي او الافتراضي و”ما يثير اعجابك تصفق له، وفي السياسيين ترى بعضهم يعطوك شحنات فتصفق”

وأشار إلى أنّ أنه لا يوجد نخب سياسية أو إنجازات سياسية نصفق لها، وبالتالي مسألة التصفيق تطرح أسئلة عميقة، وأكبر دليل على ذلك أنّ الأردنيين يصفقون للفنانين والرياضيين لأنهم يشعرونهم بالسعادة ويرون أنّه يستحقون أسعار التذاكر التي يدفعونها.

وبالحديث عن ذلك، تابع أنّ الأردنيين صفقوا من قبل للإنجاز وللشهداء وللمشاريع الناجحة، وحان الوقت للسؤال “مالذي يجب أن نفعله ليصفق الأردنيين”.


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