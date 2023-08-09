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مطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في الأردن

منذ 3 ثواني
مطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في الأردن

وطنا اليوم:بهدف خلق حوار وطني حول أهمية إلغاء عقوبة الاعدام في الاردن، ناقش المنتدى الوطني حول عقوبة الإعدام والحقوق الأساسية للإنسان الفرص والتحديات التي تواجه الاردن بهذا الشأن.
وأشار المشاركون بالمنتدى ان الأردن صادق على اتفاقيات دولية، وان احد الالتزامات الأساسية هي قصر عقوبة الإعدام، حيث أن هناك 30 جريمة يعاقب عليها اعداما، في المقابل الاردن اوقف تطبيق عقوبة الإعدام منذ عام 2004 وأعادها عام 2017، لكن منذ ذلك العام لم ينفذ أي حكم على أي شخص.
وأكد المشاركون ان احد اهم الاسباب التي تدفعهم للمطالبة بالغاء عقوبة الاعدام ضعف ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة فيما يتعلق بحق الأشخاص بالاستعانة بمحام فور الإلقاء عليهم.
يذكر ان عدد الاشخاص المحكومين بالاعدام حتى يومنا 222 شخصا بينهم 19 امرأة


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