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بسبب تجربة .. ليبيـا بالكامل من غير كهرباء

منذ 3 ثواني
بسبب تجربة .. ليبيـا بالكامل من غير كهرباء

وطنا اليوم:تشهد مدن ومناطق مختلفة في ليبيا انقطاعات واسعة في الشبكة الكهربائية، بسبب تجربة تجريها شركة “سيمنز” الألمانية.
وقالت الشركة العامة للكهرباء في منشور على “فيسبوك”: ” تجارب فنية لشحن أحد دوائر جنوب طرابلس الجديدة سعة 400 ك.ف ، رفقة شركة سيمنس الألمانية بالتحديد بمنطقة جنزور وسيعود التيار الكهربائي فور الانتهاء من هذه التجارب”.
وقد انتقد مغردون على منصة X (تويتر سابقا) انقطاع الكهرباء وكتب أحد الأشخاص: “الله يرزينا فيك يا شركة سيمنس ماحد قالك محتاجين محطة كهرباء جديدة رجعولنا الكهرباء على غرب ليبيا من غير جو عاد”.
وكتب آخر: “بسبب شحن محول في جنزور ليبيـا بالكامل من غير كهرباء”


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