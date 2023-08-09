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مناقشة انسيابية البضائع في حدود جابر بعد قرار السعودية حول عمر الشاحنات

منذ ساعة واحدة
مناقشة انسيابية البضائع في حدود جابر بعد قرار السعودية حول عمر الشاحنات

وطنا اليوم:ناقشت الجهات المعنية من دائرة الجمارك وهيئة النقل البري ونقابة شركات التخليص، آلية انسيابية البضائع في مركز حدود جابر، بهدف إيجاد الحلول لأثر تطبيق القرار السعودي الخاص بعمر الشاحنات خاصة على الشاحنات السورية.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، اليوم الأربعاء، رافقه فيها مدير عام هيئة النقل البري، المهندس عبدالرحيم الوريكات، وعدد من المدراء في الدائرة ونقيب شركات التخليص، ضيف الله أبو عاقوله.
وعُقد اجتماع ضم الأجهزة الأمنية العاملة في المركز والجهات المعنية للتخفيف من الازدحام الحاصل في الجانب السوري وضمان انسيابية البضائع بشكل عام.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد حددت في قرار سابق لها العمر التشغيلي للشاحنات المسموح لها بدخول أراضيها والذي استدعى تطبيقه في مركز حدود جابر على الشاحنات التي تمر بالعبور (ترانزيت) من خلال المركز باتجاه السعودية مما تسبب في بطء عملية انسيابية الحركة التجارية بشكل عام


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