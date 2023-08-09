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إدارة مكافحة المخدرات تتلف كميات من المخدرات ضبطت في 1054 قضية

منذ ساعة واحدة
إدارة مكافحة المخدرات تتلف كميات من المخدرات ضبطت في 1054 قضية

وطنا اليوم – أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام كميات من المخدرات ضبطت في 1054 قضية اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية ، وتم ضبطها من قبل إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ودائرة الجمارك العامة والأجهزة الأمنية ، وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات ، العقيد حسان القضاة ، إنه وبناء على توجيهات مدير الأمن العام ، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة ، تم تشكيل لجنة خاصة تألفت من المفتش العام في المديرية ومدير إدارة مكافحة المخدرات ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية والمدعي العام في محكمة أمن الدولة ، للقيام بإتلاف 12.5 مليون حبة كبتاجون، و57 ألف حبة مخدرة ، وطن من الحشيش، و80 كغ ماريجوانا، و4.5 كغ من بودرة الجوكر ، و1.5 كغ كريستال ، من خلال أفران خاصة تصل حرارتها إلى 1000 درجة مئوية لصهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة .


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