حملة واسعة لكشف مصير طبيب إربد المفقود

وطنا اليوم:اطلق متطوعون حملة بحث واسعة، عن طبيب مفقود منذ أكثر من 20 يوما في منطقة لواء بني كنانة في إربد.

وقال قائد فريق البحث بهاء أبو حمزة، في تصريح ، إنه قام بالبحث عن الدكتور المفقود في العديد من المناطق، وقام بعملية تمشيط واسعة بالتوازي مع قيام دوريات من الأمن العام بالبحث المكثف باستخدام طائرات مسيرة في مناطق الأحراش.

وأضاف أن الطبيب المفقود يعاني من بعض المشاكل النفسية، وخرج من بيته دون أي وثائق ثبوتية أو هاتف جوال.

وفي أحدث التطورات بعملية البحث عن الطبيب المفقود، كشف قائد فريق البحث بأن عددا من الأشخاص شاهدوه في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان، بالقرب من المسجد الحسيني بالتحديد، مشيرين إلى أنه يتردد منذ عدة أيام على نفس المنطقة مساء، مؤكدا أنه سيكثف البحث في تلك المنطقة في محاولة للعثور عليه خلال ساعات مساء اليوم الأربعاء.

ومن جانبه أكد بهاء أبو حمزة أن الأجهزة الأمنية وبعد مرور أكثر من 20 يوما على اختفاء الطبيب لا تزال تبحث عنه، بمساندة من فريق البحث في منطقة لواء بني كنانة في إربد.

وأكد مصدر أمني، ورود بلاغ إلى مركز أمن بني كنانة بتاريخ 2023/7/17 يفيد بفقدان شخص خمسيني في منطقة (أبو اللوقس) في لواء بني كنانة، حيث تم التحرك والبحث عنه في جميع مناطق الإختصاص ولم يعثر عليه حتى اللحظة