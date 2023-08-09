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مستشفى الجامعة يُصدر 234 بحثاً علمياً طبيا في 2022

منذ 5 ساعات
مستشفى الجامعة يُصدر 234 بحثاً علمياً طبيا في 2022

وطنا اليوم:أصدر مستشفى الجامعة الأردنية التقرير السنوي للعام 2022 من القطع المتوسط بواقع 193 صفحة، تضمن توثيقا بالأرقام والإحصائيات لإنجازات المستشفى التي حققها على مستوى الدوائر الطبية والإدارية والفنية.
وأوضح التقرير ، ان عدد الأبحاث العلمية التي نشرها المستشفى خلال العام الماضي وصلت إلى ما يقارب 234 بحثا علميا في مختلف المجالات الطبية والتمريضية والدوائية.
ورصد التقرير أبرز الوفود الرسمية الزائرة للمستشفى خلال العام الماضي على المستويين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى أبرز الشهادات الدولية التي حصل عليها المستشفى.
كما بين الأهداف والتطلعات المستقبلية التي يعتزم المستشفى تنفيذها خلال العام الحالي بما يخدم عملية تطوير وتحسين بيئة المريض والموظف في مستشفى الجامعة الأردنية


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