تدريب 100 مدرب من جمهورية العراق وكردستان العراق

وطنا اليوم:وقعت مؤسسة التدريب المهني اتفاقية تعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تستهدف الى تدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتنص الاتفاقية والتي وقعها عن مؤسسة التدريب المهني المهندس احمد مفلح الغرايبة وعن مكتب جايكا مدير مكتب جايكا في الاردن السيد واكوي وبحضور كيمورا ساتوكو من مكتب جايكا الاردن و مساعد المدير العام للشؤون الفنية المهندس ابراهيم الطراونة و مدير مديرية تطوير الاعمال رأفت الصوافين على تدريب على تدريب 100 مدرب ومدربة في مجال السلامة والصحة المهنية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية و المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية بالاضافة الى مدربين من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاقليم كردستان

ويذكر ان الاتفاقية تأتي ضمن برنامج بناء قدرات المدربين العراقيين والتي تستمر من الاعوام (2023 – 2025 ) بحيث يتم التدريب في معهد السلامة والصحة المهنية والتابع لمؤسسة التدريب المهني المهنية والتي تبدأ اعمالها في شهر اكتوبر القادم , و بواقع 50 ساعة تدريبة لكل مجموعة مجزئة الى 70 % تدريب عملي و 30 % تدريب نظري ويحصل المدرب بعد انهاء البرنامج التدريبي على شهادة رفع كفاءة في مجال السلامة والصحة

و أكد الغرايبة على حرص المؤسّسة على تحقيق شراكات نوعية تساهم في تطوير المنظومة التدريبية والاستفادة من الخبرات المتواجدة في المؤسسة وبناء شراكات حقيقية على الصعيد المحلي و الدولي والسعي لعقد مزيد من الشراكات لتطوير برامجها التدريبية وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي

ومن جانبه أشاد السيد واكوي بالشراكة الدائمة مع مؤسسة التدريب المهني والدور الفعال التي تقوم به مؤسسة التدريب المهني في رفع كفاءة العاملين في كافة المجالات وخصوصا في مجال السلامة والصحة المهنية

ويذكر أن مؤسسة التدريب المهني قامت بانشاء ثلاث معاهد متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية موزعة على كافة اقاليم المملكة الاردني الهاشمية