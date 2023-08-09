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إعصار يُعلق الرحلات الجوية والبحرية في كوريا الجنوبية

9 أغسطس 2023
إعصار يُعلق الرحلات الجوية والبحرية في كوريا الجنوبية

وطنا اليوم:تسبب إعصار استوائي في تعليق العديد من الرحلات الجوية والبحرية في كوريا الجنوبية الأربعاء، استعدادًا لهطول أمطار غزيرة ورياح قوية على مناطق جزر جنوب غربي اليابان وكوريا الجنوبية لأكثر من أسبوع.
وفي سياق التقارير الواردة من وكالة “يونهاب” الكورية، دعا الرئيس الكوري الجنوبي “يون سوك يول” المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات وقائية صارمة للتصدي لهذه الكارثة المحتملة، وتنظيم عمليات إجلاء حيث تم التأكيد على خطورة الإعصار وتأثيراته المحتملة.

إغلاق طرق وتعليق رحلات جوية
وأعلنت الحكومة الكورية، من جهتها، إلغاء ما لا يقل عن 144 رحلة جوية من وإلى جزيرة جيجو، إضافةً إلى إلغاء رحلات العبارات التي تربط الجزيرة بالبر الرئيسي. وفرضت السلطات الكورية، إغلاق 39 طريقًا و26 مرآبًا للسيارات على ضفاف النهر، ومنعت حركة المرور على 613 مسارًا طويلًا عبر البلاد في إطار إجراءات وقائية للتصدي للإعصار.
وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية في البلاد، تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية مصاحبة للإعصار على مناطق جنوب وشرق البلاد. من المتوقع أن يصل الإعصار إلى جزيرة جيجو جنوب كوريا الجنوبية بعد ساعات قليلة، مع توقع هبوب رياح بسرعات تتراوح بين 90 إلى 154 كيلومترًا في الساعة.
تُشير التقارير إلى أن الإعصار قد يتجه إلى مناطق وسط البلاد خلال الساعات القادمة قبل أن يتجه إلى كوريا الشمالية في الجمعة القادمة، وذلك مع استمرار تحذيرات السلطات من التدابير الوقائية اللازمة لحماية السكان وضمان سلامتهم


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