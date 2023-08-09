الأسد: الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات

وطنا اليوم:قال الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحات تلفزيونية، إن الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات.

وأضاف، بأن هناك سيناريوهات لخلق حالة من الرعب في سوريا، مثلما حدث مع القذافي وصدام حسين.

وحول قضية اللاجئين، قال إن التحدي الأبرز أمام عودة اللاجئين هو البنية التحتية التي دمّرها الإرهاب، مشيرا إلى أن الإرهاب في سوريا صناعة تركية.

وحول العلاقات مع تركيا، قال إن “هدف أردوغان من الجلوس معي هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا”، وأضاف “لن يتم اللقاء مع أردوغان تحت شروطه”.

وتابع بالقول: “تمكنا بعدة طرق من تجاوز قانون قيصر وهو ليس العقبة الأكبر”، مشيرا إلى أن “العقبة الأكبر أمامنا هي تدمير البنية التحتية من قبل الإرهابيين” على حد قوله