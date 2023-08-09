الجغبير: قرار الزام المدارس بشراء الزي المدرسي من المصانع المحلية يدعم صناعة المحيكات

وطنا اليوم:ثمّن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير قرار وزير التربية والتعليم بإلزامية شراء المدارس الخاصة الزي المدرسي من المصانع المحلية، مشيدا بجهود وزير الصناعة والتجارة والتموين في متابعة تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بدعم الصناعة الوطنية.

واضاف الجغبير ان هذا القرار الذي يأتي تنفيذا لبلاغ رئاسة الوزراء الذي صدر سابقا، والذي يسهم في دعم للصناعة المحلية، وخصوصا قطاع صناعة المحيكات التي تشكل صادراتها ما نسبته 27% من اجمالي الصادرات الوطنية وبقيمة وصلت الى حوالي 1.6 مليار دينار.

واوضح الجغبير ان قطاع المحيكات يشغل حوالي 74 الف عامل وعاملة وبما نسبته 29% من اجمالي العمالة في القطاع الصناعي، حيث تشكل العمالة الاردنية حوالي 25% من اجمالي العاملين في قطاع المحيكات، وشهدت اعداد العمال الأردنيين ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة نتيجة الفروع الانتاجية لمصانع المحيكات في المحافظات.

واشار الجغبير الى ان هذا القرار، سيسهم في انتعاش الصناعات التكميلية للزي المدرسي ومشاغل الخياطة وتجار الاقمشة المحليين وزيادة حجم الصادرات والتوسع بالاستثمارات القائمة بالقطاع، خصوصا وان الاحصاءات تشير الى وجود ما يقارب 450 الف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم بالمدارس الخاصة، حيث تستطيع المصانع المحلية تلبية احتياجات مختلف المدارس الخاصة في المملكة من الزي المدرسي وبجودة عالية .