عامل وطن يعيد مبلغا ماليا قيمته 67 ألف دينارا لصاحبه في الطفيلة

وطنا اليوم:أعاد عامل الوطن خالد السعود مبلغاً مالياً قيمته 67 ألف ديناراً لصاحبه بعد أن عثر عليه أمام أحد البنوك في محافظة الطفيلة

وقال السعود عبر إذاعة الأمن العام إنه وأثناء دخوله للبنك الإسلامي وجد المبلغ المالي أمام البنك حيث قام بتسليمه على الفور لمدير البنك

وأضاف أنه وأثناء خروجه صادف صاحب المبلغ والذي كان يبحث عنه ليبلغه أن أمواله التي يبحث عنها مع مدير البنك

وأشار إلى أن مخافة الله والنفس العزيزة والأخلاق الحميدة التي تربى عليها هي من خطرت في نفسه والتي جعلته يعيد المبلغ المالي لصاحبه

ولقي ما قام به عامل الوطن من حسن الأمانة استحساناً كبيراً لمن كان حوله، والذي وصف موقفه بالنبيل