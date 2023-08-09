وفاة و7 إصابات حصيلة حوادث الأردن في 24 ساعة

وطنا اليوم:قال مندوبو الإدارات المرورية، الأربعاء، إن النشامى انتشروا بشكل مبكر ومكثف على التقاطعات والمفاصل الرئيسية كافة، ضمن خطة مرورية لخلق بيئة مرورية آمنة وضمان وصول الجميع لمقاصدهم بكل سهولة ويسر.

وبين مندوب الدوريات الخارجية خلال استعراضه التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، أن ارتكاب مخالفة تجاوز السرعة المقررة المؤدي إلى عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة أثناء القيادة بالتزامن مع الانشغال بمشتتات الانتباه أثناء القيادة تسبب بصدم مركبة شحن لأخرى من الخلف أثناء مسير المركبتين بمنطقة الرويشد ونتج عنه وفاة وإصابتين الثلاثاء.

في حين أن ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ تسبب بحادثي تصادم منفصلين يوم أمس الأول على طريق حوشا نتج عنه إصابتين، وتصادم آخر على طريق جرش -عمان نتج عنه 3 إصابات.

وتابع بأن رقابة مرورية على مدار الساعة، بهدف رصد المخالفات الخطرة على الطرق الخارجية، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات كعدم تثبيت الحمولة وعدم الالتزام بالسرعات المقررة، إذ تم ضبط مركبة تسير بسرعة 165كلم/ساعة على طريق الـ100 وأخرى بسرعة 170كلم/ساعة على الطريق الصحراوي.

وحول المساعدات الإنسانية قال مندوب الدوريات الخارجية، إنه جرى تقديم جملة من المساعدات الإنسانية يوم الثلاثاء، إذ كان أبرزها، متابعة وإيقاف حافلة بعد مرورها من المحطة العاملة على طريق جرش الزرقاء بعد ملاحظة تسرب مادة الديزل منها، حيث تم تأمين الركاب بحافلة أخرى وإجراء المساعدة اللازمة ، بالإضافة لإخماد حريق نشب بإطار مركبة شحن على إشارات الحرة من قبل نشامى الدوريات، وإزالة حمولة مركبة شحن سقطت على الشارع العام ما بعد محطة الحرانة.

ونوه إلى الاستمرار بأعمال الصيانة على طريق البحر الميت(صيانة فواصل التمدد) ونشامى الدوريات بالموقع للدلالة والإرشاد وتسهيل حركة السير، داعياً الجميع بأخذ الحيطة والحذر أثناء المسير على الطريق.

من جانبه ضابط غرفة عمليات إدارة السير أشار خلال حديثه عبر إذاعة الأمن العام إلى أن تدهور مركبة أعلى جسر المحطة نتج عنه إصابة واحدة صباح اليوم ، وتدهور مركبة أخرى بالقرب من الاستقلال مول، كان من أبرز ما تم التعامل معه من حوادث مرورية وتعطلات صباحية نتج عنها بعض الازدحامات المرورية التي تم إزالتها بكل سرعة وحرفيه من قبل نشامى السير.

ولفت إلى أن نشامى السير تعاملوا أمس مع عدد من التعطلات والتي سببت أثراً مرورياً جرى التعامل معه منعاً لوقوع الإزدحامات المرورية، حيث كان أبرزها تعطل صهريج محمل بمادة الإسمنت على دوار خلدا وتعطل مركبة أسفل جسر النهضة