وطنا اليوم – اوضحت أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، تفاصيل الدوام المدرسي للمعلمين والطلبة خلال السنة الدراسية الجديدة.

وقالت قبيلات، إنه بالنسبة للمدارس الحكومية سيكون أول يوم دوام للمعلمين هو الأحد القادم الموافق 13/8/2023، مشيرة إلى أنه سيتم خلال يومي 16 و17 آب تسليم الكتب المدرسية للمدارس الحكومية.

وأكدت أن يوم الاحد الذي يليه، والذي يصادف 20/8/2023 سيكون أول يوم دوام رسمي لجميع طلبة المدارس الحكومية في المملكة، مؤكدة أن الدوام في 3/9/2023 سيكون لطلبة المدارس الخاصة فقط.

وأوضحت أن الفاقد التعليمي الذي سيتم تدريسه للطلاب هو جزء لا يتجزأ من العام الدراسي، مشيرة إلى أنه سيكون جزء من الحصة الصفية ولن يكون منفصلا عنها.

وأكدت أن الفاقد التعليمي سيعطى ضمن آلية محددة، تقوم على أساس تخصيص جزء من الحصة لإعطاء مادة الفاقد التعليمي المقرر للطلبة، حيث سيكون ضمن وقت الحصة ولن يعطى وقتا إضافيا.

وكانت وزارة التربية والتعليم قررت أن يوم الثلاثاء 19/12/2023 إلى السبت 6/1/2024 هو موعد الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول، لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية للصفين الحادي عشر والثاني عشر.

بينما من الأحد 7/1/2024 إلى السبت 20/1/2024 ستكون عطلة الشتاء، وسيكون الأحد 21/1/2024 بدء دوام الطلبة للفصل الدراسي الثاني.

ومن الأربعاء 8/5/2024 إلى الأحد 26/5/2024 ستكون الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني، لطلبة المرحلة الثانوية الصف الثاني عشر.

وستكون من السبت 1/6/2024 إلى الثلاثاء 25/6/2024 الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية الصف الحادي عشر، والأربعاء 26/6/2024 بدء العطلة الصيفية للطلبة.