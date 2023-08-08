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زيادين :اما ان يمثل السياسي وجهه نظره دون استغلال العشيرة او يبتعد عن السياسة

8 أغسطس 2023
زيادين :اما ان يمثل السياسي وجهه نظره دون استغلال العشيرة او يبتعد عن السياسة

وطنا اليوم – قال النائب السابق قيس زيادين في حديث له تعليقا على حديث للاعلامي عمر كلاب الذي اثار جدلا في اوساط ارنيك :

دوما اقول راي بغض النظر عن تبعاته، لذلك اقول ؛ عمر كلاب الذي اختلف معه برايه ازاء قانون الجرائم لم يخطىء، و اي متابع لا يقصد التصيد يعي ذلك.
عليه، اما ان يمثل السياسي وجهه نظره دون استغلال العشيرة او يبتعد عن السياسة .

واضاف زيادين اقحام العشيرة و استغلالها و هي مكون اجتماعي اساسي لا يختلف عليه اثنان يجب ان يبقى بمناى عن التجاذبات السياسية. الوم الساسة الذين يعلمون و مع ذلك يستغلون عواطف الناس لاسكات الصوت المخالف. انا ضد القانون بكل جوارحي، لكني ضد اسكات و ترهيب من يحمل وجهه نظر مغايرة.
العشيرة نفسها قد تحمل وجهات نظر مختلفة، و هنا حتى لا اتعرض لهجمة ، ساستعمل عشيرتي مثالا، البعض مع القانون و البعض ضده.


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