الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تنبذ حملة تشجير في محمية غابات دبين

وطنا اليوم: نفذت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، بالتعاون مع الشركة الأردنية لصيانة الطائرات “جورامكو”، حملة تشجير بعنوان: “شجرة عن كل طيارة” في محمية غابات دبين، وذلك ضمن مبادرات “جورامكو” للمسؤولية المؤسسية المجتمعية.

وشارك عدد من موظفي “جورامكو” بالمبادرة؛ بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة رقعة المساحات الخضراء في الأردن، لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على التنوع الحيوي واستدامته في المحمية، متضمنة تنفيذ أعمال مختلفة من حفر ونقل للتربة الزراعية، وغرس الأشتال والسقاية، بالإضافة إلى تنسيق الأرض.

وقال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، فادي الناصر، اليوم الثلاثاء، إن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، ونشر ثقافة الحرص والاهتمام بالحياة الطبيعية في الأردن، للمساهمة بالحفاظ على نظافة البيئة، وصولاً إلى بيئة خضراء صحية مستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “جورامكو”، فريزر كوري، إننا حريصون على دعم المبادرات التي تسهم بحماية البيئة والطبيعة وتنمية المحميات الطبيعية وحماية الثروة الحرجية؛ الأمر المنبثق من استراتيجيتنا البيئية المتناغمة مع مسؤوليتنا المؤسسية المجتمعية.

وأضاف “نتطلع لأن تكون هذه الحملة بداية لتعاونات مستقبلية مثمرة مع الجمعية، مع خطط لزراعة 10 أشجار مقابل كل عملية صيانة ثقيلة و5 أشجار مقابل كل عملية صيانة خفيفة ننفذها في جورامكو، تعزيزاً لأثر عملياتنا الإيجابي وتقليص بصمتنا الكربونية.”