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عشيرة الفريحات: على المدعو الإلتزام بالعرف والعادات العشائرية حسب الأصول المتبعة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام

8 أغسطس 2023
عشيرة الفريحات: على المدعو الإلتزام بالعرف والعادات العشائرية حسب الأصول المتبعة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام

 

وطنا اليوم – اصدرت عشيرة الفريحات بيان على خلفية حديث لاحد الإعلاميين جاء فيه :

تداعى عدد كبير من رجالات عشيرة الفريحات في الأردن للإجتماع في بلدة راجب / عجلون اليوم الثلاثاء ٨/٨/٢٠٢٣ على إثر التصريحات التي صدرت عن المدعو عمر كلاب على قناة رؤيا الفضائية في برنامج نبض البلد، والتي أساء فيها للعشيرة الضاربة في عمق التاريخ، في إطار تعليقه على فيديو لابن العشيرة سعادة النائب ينال فريحات والذي وجه فيه رسالة سياسية ضمن عمله النيابي.

إن عشيرة الفريحات بنت إرثاً عظيماً عبر مئات السنين من خلال دورها الوطني في بناء الأردن ورفعته، وعليه فإنها لا تسمح لأي كان المساس بأي أحد من أبناءها وبمكانتها وسمعتها.

وإننا نعتبر أي إساءة لعشيرة الفريحات إساءة للمكون العشائري الأردني، هذا المكون الذي ساهم في بناء الأردن والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية.

لذلك وبعد التداول في الموضوع أكدوا على مايلي:

١- الإلتزام بالأعراف والعادات والتقاليد العشائرية الأردنية لإستيفاء حقنا ومحاسبة من أساء إلينا، فاعتذاره المنشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليس كافياً وغير مقبول.

٢- على المدعو الإلتزام بالعرف والعادات العشائرية حسب الأصول المتبعة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.

٣- في حال عدم إلتزام المدعو بما سبق سيتم اللجوء إلى رفع دعوى قضائية بحقه.

حفظ الله الأردن والعشيرة الأردنية الكبيرة في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.


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