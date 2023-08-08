2.5 مليون شخص قد يواجهون الموت في إسطنبول

وطنا اليوم:أصدر العالم الزلازل التركي المعروف، ناسي جورور، تحذيرًا صارخًا بشأن احتمال وقوع زلزال مدمر في ولاية إسطنبول قد يتسبب في وفاة ما يصل إلى 2.5 مليون شخص. جورور، الذي توقع حدوث زلازل في فبراير الماضي، أكد أن هذا الزلزال ليس مجرد مزحة، وأنه قادم خطوة بخطوة، ومن المتوقع أن تتراوح قوته بين 7.2 و7.6 درجة على مقياس ريختر.

وفقًا لجورور، تظهر الدراسات العلمية هذا الأمر، وفي حالة حدوثه، سوف يلحق أضرارًا كبيرة تتجاوز زلزال فبراير الماضي جنوب البلاد. وتساءل عن التدابير التي اتخذتها الحكومة التركية لهذا الزلزال المحتمل، مشيرًا إلى أن الأثر التدميري سيكون ضخمًا وقد يؤدي إلى وفاة ملايين الأشخاص.

وفي سياق متصل، قال وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، محمد أوزهاسكي، إنه سيتم بدء العمل في الأسبوع المقبل على خطة التحول الحضري لـ 1.5 مليون مبنى في إسطنبول، تزامنًا مع المخاطر التي تواجهها هذه المباني من جراء الزلزال المتوقع.

وأكد أوزهاسكي أن إسطنبول تعد واحدة من أكبر عشر مدن في العالم من حيث المخاطر الزلزالية، وأن التحول الحضري تم تنفيذه بالفعل في 39 منطقة منذ عام 2012، حيث تم تجديد نحو 800 ألف مبنى. وأكد والي إسطنبول أن الزلزال الكبير المتوقع يحتل الأولوية في جدول أعماله، وأن فريقه يعمل على جعل المدينة أكثر مقاومة للهزات الأرضية.

هذا التحذير يأتي لزيادة الوعي بأهمية الإعداد والتخطيط للزلزال المحتمل، وتسليط الضوء على الجهود المستمرة لتعزيز متانة المباني والبنية التحتية في إسطنبول.