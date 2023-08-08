بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

تخفيض رأس مال شركة توليد الكهرباء المركزية بمقدار 27 مليون دينار

منذ 6 ثواني
تخفيض رأس مال شركة توليد الكهرباء المركزية بمقدار 27 مليون دينار

وطنا اليوم:نفذ مركز إيداع الأوراق المالية، الثلاثاء، عملية تخفيض رأس مال شركة توليد الكهرباء المركزية، استنادا إلى قرار هيئتها العامة، وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين، بحسب ما أفاد تعميم صادر عن المركز.
وجرى تخفيض رأس المال بمقدار 27 مليون دينار/سهم، بما نسبته 90% من رأس مال الشركة؛ ليصبح رأسمالها المسجل لدى مركز إيداع الأوراق المالية 3 ملايين دينار/سهم، بدلاً من 30 مليونا من خلال إرجاع نقد للمساهمين كونه فائضا عن الحاجة بمقدار 27 مليون دينار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:07

خطة امنية شاملة لبطولة العالم للمصارعة

20:04

جدارية على الطريق الصحراوي تجسّد الحياة البدوية

19:36

تعيينات بوظائف الفئة الثالثة في الأوقاف (أسماء)

19:25

أجواء لاهبة قادمة .. الأردن هذه المرة في قلب القبة الحرارية

19:18

إنهاء العمل بتحويلات نفق المزارع – تقاطع عين غزال

19:16

الأحزاب الوسَطية تتأرجح؛ نتيجة غياب الرؤية

19:12

الصفدي: ضرورة تجويد نصوص معدل الملكية العقارية

19:08

تكثيف الحملات التفتيشية على المدارس الخاصة للالتزام بالرواتب

19:05

مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة الشرطة المستجدين

17:44

تشكيليوا الأردن ينجزون رسومات على بوابة قرية جرف الدراويش

17:35

مناقشة مشروع قانون معدل للملكية العقارية لعام 2023

17:21

البلقاء تبحث سبل إنشاء معهد للتدريب والتشغيل

وفيات
وفيات الثلاثاء 8-8-2023والد العقيد عامر السرطاوي في ذمة اللهوفيات الإثنين 7-8-2-2023وفيات الأحد 6-8-2023وفاة والدة فراس أبو الغنم محافظ الكرك