تخفيض رأس مال شركة توليد الكهرباء المركزية بمقدار 27 مليون دينار

وطنا اليوم:نفذ مركز إيداع الأوراق المالية، الثلاثاء، عملية تخفيض رأس مال شركة توليد الكهرباء المركزية، استنادا إلى قرار هيئتها العامة، وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين، بحسب ما أفاد تعميم صادر عن المركز.

وجرى تخفيض رأس المال بمقدار 27 مليون دينار/سهم، بما نسبته 90% من رأس مال الشركة؛ ليصبح رأسمالها المسجل لدى مركز إيداع الأوراق المالية 3 ملايين دينار/سهم، بدلاً من 30 مليونا من خلال إرجاع نقد للمساهمين كونه فائضا عن الحاجة بمقدار 27 مليون دينار.