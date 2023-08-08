البلقاء تبحث سبل إنشاء معهد للتدريب والتشغيل

وطنا اليوم: بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل ماجد الحباشنة، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون والتشبيك بين الجانبين، لإنشاء معهد للتدريب والتشغيل في محافظة البلقاء، وتخصيص قطعة أرض مناسبة لإقامة المعهد.

وثمن العواملة، الدور التنموي الذي تقدمه الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل من خلال تدريب أبناء الوطن على مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وأكد جاهزية المجلس، لتحقيق التشاركية مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، بما يحقق رؤى جلالة الملك في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتنفيذ البرامج التي تسهم في تعزيز وتأهيل الشباب لتمكينهم من الحصول على فرص عمل.

وأكد العواملة، سعي المجلس لإقامة جسور للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الخاصة، لاستحداث فرص عمل جديدة لأبناء المجتمع المحلي من خلال مواكبة احتياجات الأسواق المحلية والدولية، بما يحقق تنمية مستدامة تحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

من جهته، بين الحباشنة أن برامج الشركة، تهدف لإكساب الخبرات والمهارات الفنية اللازمة للدخول في سوق العمل، مقدما شرحًا تفصيليا عن الشركة وأهدافها وبرامجها.

وأشار إلى أن الشركة التي تأسست عام 2007، هي مساهمة خاصة غير ربحية مملوكة للقوات المسلحة الأردنية، وتقدم خدماتها لأبناء المجتمع المحلي من خلال تشغيلهم بعد انتهاء مراحل التدريب، حيث أن نسبة التشغيل للملتحقين في برامج الشركة بلغت 76 بالمئة .