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15 % من شباب الأردن : الوضع الاقتصادي جيد

منذ 3 ساعات
15 % من شباب الأردن : الوضع الاقتصادي جيد

وطنا اليوم:أظهرت دراسة حديثة للشبكة البحثية “الباروميتر العربي”، أن 14% فقط من الشباب الأردني بعمر 18-29 عاما، يرون أن الوضع الاقتصادي في الأردن جيد، ما يعني أن 86% يرون بأن الوضع الاقتصادي في الأردن غير جيد.
وبحسب التقرير الصادر في شهر تموز الماضي، فإن 15% من الأردنيين بعمر 30 عاما فأكثر، يرون بأن الوضع الاقتصادي جيد، ما يعني بأن 85% من نفس العمر يرون بأن الوضع الاقتصادي غير جيد، وهي نسبة لا تختلف تقريبا عن الشباب الأقل عمرا.
ويشعر 23% فقط من الشباب الأردني بعمر 18-29 عاما بأن الوضع الاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة سيكون أفضل، ما يعني أن 77% من الشباب الأردني وبنفس الفئة العمرية، يرون أن الوضع الاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة لن يكون أفضل.
فيما وبنسبة لا تختلف تقريبا، يرى 24% من الشباب الأردني بعمر 30 عاما فأكثر أن الوضع الاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة سيكون أفضل، ما يعني أن 76% من الشباب الأردني بنفس الفئة العمرية لا يملكون نظرة إيجابية أو توقعا أو رؤية بأن الوضع الاقتصادي سيكون افضل.
ويعاني الشباب الأردني من أوضاع اقتصادية صعبة، في ظل ارتفاع المديونية وارتفاع نسب البطالة لمستويات قياسية، بالإضافة لارتفاع نسبة الفقر، وارتفاع تكاليف المعيشة إلى مستويات كبيرة


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