في يوم النصر (8-8-1988 ) رغد صدام ترد على منتقدي والدها

وطنا اليوم – ردت رغد ابنة رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، يوم الثلاثاء، على منتقدي والدها لخوضه الحرب ضد إيران والتي استمرت لمدة 8 سنوات متواصلة في ثمانينات القرن المنصرم.

وقالت رغد في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي “X” تويتر سابقا، “يوم النصر العظيم 8/8/ 1988 تأريخ يفتخر به العراقيون والأخوة العرب ممن عرفوا ان للرئيس صدام حسين نظرة سبقت الكثيرين”.

وأضافت ان “هذه الحرب تعرضت لانتقاد البعض الذين كانوا يقولون ان خوضها لم يكن ضروريا وبالإمكان تفاديها، واليوم لم يستطيعوا تفادي أطماع وتدخلات إيران في العراق وباقي الدول العربية”، حسب زعمها”.

وحرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية، أطلقت عليها الحكومة العراقية آنذاك اسم قادسية صدام بينما عُرفت في إيران باسم الدفاع المقدس (بالفارسية: دفاع مقدس).

ونشبت هذه الحرب منذ أيلول/ سبتمبر 1980 حتى آب/ أغسطس 1988، وانتهت بلا انتصار لطرفي الصراع بينما اكد الخميني حينها “انه تجرع كأس السم” وقبولهما لوقف إطلاق النار، وبالرغم من ذلك خلّفت الحرب نحو مليون قتيل وخسائر مالية بلغت 400 مليار دولار أمريكي.

ودامت هذه الحرب لثماني سنوات لتكون بذلك أطول نزاع عسكري في القرن العشرين وواحدة من أكثر الصراعات العسكرية دموية في العالم.