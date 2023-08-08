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ناشط اماراتي ينشر صورة نادرة جمعت الملك عبدالله والشيخ محمد بن زايد

منذ 5 ساعات
ناشط اماراتي ينشر صورة نادرة جمعت الملك عبدالله والشيخ محمد بن زايد

 

وطنا اليوم – نشر الناشط الاماراتي المهندس بدر الكعبي صورة نادرة جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني مع الشيخ محمد بن زايد والمرحوم محمد بن راشد الرميثي وعلق الكعبي على الصورة في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل تويتر قال فيها :

من عقود طويلة والعلاقات الاماراتيه الاردنيه قوية ومتينه ومنيه على الحب بين الشعبين الشقيقين قبل الحكومتين
‎#الامارات ‎#الأردن
صوره تجمع س سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة و سيدنا الملك عبدالله بن الحسين الثاني والسيد محمد راشد الرميثي رحمه الله.


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